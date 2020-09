Türkei verlängert Suche nach Erdgas im östlichen Mittelmeer

Die Türkei hat die umstrittene Erdgassuche ihres Forschungsschiffs "Oruc Reis" im östlichen Mittelmeer ein weiteres Mal verlängert. Am 12. September solle der Einsatz enden, teilte die zuständige Marinebehörde am Montagabend mit. Der Einsatz hätte eigentlich schon am 23. August auslaufen sollen, wurde dann aber mehrmals und zuletzt bis zum 1. September verlängert.

