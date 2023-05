Türkei-Wahl - Entscheidung möglicherweise erst in Stichwahl

Die Entscheidung über den Ausgang der türkischen Präsidentenwahlen fällt möglicherweise erst in einer Stichwahl am 28. Mai. Das sagten Insider beider Lager am Sonntagabend. Zuvor hatte sich der Vorsprung von Präsident Recep Tayyip Erdogan immer weiter verringert. Eine Stichwahl ist erforderlich, wenn kein Kandidat in der ersten Runde mindestens 50 Prozent der Stimmen erhält.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/UMIT BEKTAS Präsident Erdogan bei der Stimmabgabe