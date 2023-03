Türkei-Wahlen beginnen für Auslandstürken schon am 27. April

Auslandstürken können ab dem 27. April ihre Stimmen für die Parlaments- und Präsidentenwahlen im Mai abgeben. Die Wahl an den Grenzübergängen und im Ausland beginne am 27. April und ende am 9. Mai, teilte die Wahlbehörde YSK am Dienstag mit. Dies dürfte auch Österreich betreffen, obwohl es in der YSK-Mitteilung einschränkend heißt, "dass die Daten von Land zu Land unterschiedlich sein können". In der Türkei selbst wird erst am 14. Mai gewählt.

BILD: SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Türkinnen auf Weg zur Stimmabgabe in Wien