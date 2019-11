Türkei will inhaftierte IS-Mitglieder in Heimat schicken

Die Türkei will die gefangenen ausländischen Anhänger der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ab Montag in ihre Heimatländer zurückschicken. "Wir haben euch gesagt, dass wir sie euch ausliefern werden. Am Montag werden wir damit beginnen", sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Freitag. Nach seinen Angaben handelt es sich um rund 1.200 inhaftierte ausländische IS-Anhänger.

SN/APA (AFP/Archiv)/ADEM ALTAN Soylu droht Europa