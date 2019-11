Türkei will Jihadisten in Ursprungsländer zurückschicken

Die Türkei will staatenlose Jihadisten in ihre Ursprungsländer zurückschicken. Derzeit seien rund 1.200 "ausländische Kämpfer" der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in der Türkei inhaftiert, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Montag laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

SN/APA (AFP)/ADEM ALTAN Rund 1.200 IS-Kämpfer sind laut Soylu in der Türkei inhaftiert