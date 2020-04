Die jüngste Krise liegt erst zwei Jahre zurück. Jetzt stürzt die Coronapandemie die Türkei in die nächste Rezession.

Geschlossene Geschäfte, ausgestorbene Einkaufsstraßen, verwaiste Plätze, leere Strände: Auch in der Türkei hinterlässt Covid-19 dramatische Spuren. Die 18-Millionen-Metropole Istanbul gleicht einer Geisterstadt. In wenigen Ländern breitet sich das Virus derzeit so rasant aus wie in der Türkei. Die Weltgesundheitsorganisation spricht ...