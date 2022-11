Türkisch-syrische Grenzregion - Angriffe auf beiden Seiten

In Grenzregionen der Türkei nehmen die Spannungen nach Luftangriffen auf Dutzende kurdische Stellungen in Nordsyrien und Nordirak zu. Ein türkischer Soldat und zwei Polizisten wurden am Sonntag bei einem Raketenabschuss auf die an Syrien grenzende Provinz Kilis verletzt, wie die staatliche Agentur Anadolu berichtete. Demnach soll ein Grenzposten von einer Rakete getroffen worden sein. Wer der Angreifer war, blieb zunächst unklar.

SN/APA/AFP (Archiv)/DELIL SOULEIMAN Türkei übt Vergeltung für den Bombenanschlag