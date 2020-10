Türkische Ärzte kritisieren Corona-Tricksereien

Die Pandemie dürfte wesentlich massiver verlaufen als in den offiziellen Zahlen der Erdoğan-Regierung angegeben.

Die Regierung von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan manipuliert die Coronafallzahlen. Infizierte tauchen nur in der Statistik auf, wenn sie erkrankt sind. Das könnte missliche Folgen für Türkei-Urlauber haben.

Schon lang gab es Zweifel an den offiziellen Statistiken. Jetzt bestätigt sich das Misstrauen: Die Infektionszahlen könnten bis zu 20 Mal so hoch sein wie die gemeldeten Fälle. Die Pandemie hat damit in der Türkei offenbar weitaus größere Ausmaße als von den Behörden dargestellt. Das ist keine gute Nachricht für ...