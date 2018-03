Türkische Angriffe töteten Zivilisten und Regierungsanhänger

Bei Angriffen der türkischen Armee im Norden Syriens sind Medien und Aktivisten zufolge Zivilisten sowie regierungstreue syrische Kämpfer ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur Sana meldete am Mittwoch, bei einer "türkischen Aggression" auf den Ort Badina in der Kurdenregion Afrin seien mindestens neun Zivilisten getötet worden. In Ost-Ghouta soll Russland führende Rebellen getötet haben.

SN/APA (AFP)/AMMAR SULEIMAN Ost-Ghouta weiter unter Beschuss