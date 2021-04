Türkische Kampfjets überfliegen bewohnte griechische Inseln

Zwei türkische Kampfjets des Typs F-16 haben am Montagmittag in einer Höhe von rund 4.500 Metern die bewohnte griechische Inselgruppe Inousses in der Ostägäis überflogen. Das berichtete das griechische Staatsfernsehen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Athen. Bereits im März hatten türkische Jets vier Mal bewohnte griechische Inseln überflogen.

SN/APA (AFP)/FAROOQ NAEEM Türkische Luftwaffe (Archivbild) überflogen Inselgruppe Inousses