Türkische Küstenwache rettete 18 Migranten - zwei Kinder tot

Die türkische Küstenwache hat 18 Migranten in der Ägäis lebend gerettet. Zwei Kinder der 20-köpfigen Gruppe kamen ums Leben. Die Menschen hätten in einem Schlauchboot vom westtürkischen Bodrum aus zur nahe gelegenen griechischen Insel Kos übersetzen wollen und seien dabei in Seenot geraten, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Montag.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Anrainer hätten Hilfeschreie gehört und daraufhin die Küstenwache verständigt. Die Nationalität der Migranten war zunächst unklar. Die Türkei hat mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen. Immer wieder versuchen Migranten von der Türkei aus auf eine der griechischen Inseln zu gelangen. Quelle: Apa/Dpa