Türkische Präsidentenwahl - Stimmabgabe im Ausland endet

Die türkische Präsidentenwahl geht im Ausland in die finale Phase. Wahlberechtigte konnten noch bis Mittwochabend in Wahllokalen ihre Stimme bei der Stichwahl zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu abgeben. Die Ergebnisse werden nach der Abstimmung in der Türkei am 28. Mai verkündet. In Österreich sind etwa 108.000 türkische Staatsbürger wahlberechtigt. Sie konnten seit Samstag wählen gehen.

Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gilt als Favorit