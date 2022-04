Türkische Richter sprechen Kavala schuldig

Der bekannte Kulturförderer wurde zu erschwerter lebenslanger Haft verurteilt

Er ist der prominenteste politische Gefangene der Türkei: Osman Kavala, Unternehmer, Mäzen und Bürgerrechtler. Mit seiner Arbeit für eine Verständigung zwischen Türken, Kurden und Armeniern brachte er den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan gegen sich auf. Seit viereinhalb Jahren sitzt er in Untersuchungshaft.

Am Montag sprachen die Richter das Urteil: Sie erklärten ihn des Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013 für schuldig und verurteilten ihn zu erschwerter lebenslanger Haft. Im Gerichtssaal wurde umgehend mit Buhrufen und lautem Protest auf die Entscheidung reagiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der Urteilsspruch "Lebenslange Haft unter erschwerten Bedingungen" schließt die Möglichkeit einer Begnadigung oder Entlassung aus. Der 64-Jährige müsste, falls das Urteil rechtskräftig wird, bis zu seinem Lebensende im Gefängnis bleiben. Kavala bezeichnet die Vorwürfe als erfunden. Die Anklage basiere auf "eingebildeten Szenarien" und "Verschwörungstheorien".

Der Unternehmer gründete 2002 seine Stiftung Anadolu Kültür, die sich zivilgesellschaftlichen Projekten wie der Kulturförderung in der türkischen Provinz widmet. Zu den Partnerorganisationen gehören unter anderen das Goethe-Institut und Amnesty International. Bei Staatspräsident Erdoğan fiel Kavala schnell in Ungnade. Noch bevor überhaupt eine Anklage erhoben wurde, verurteilte er Kavala als "Spion" und "Terrorfinanzier".

Zunächst wurde Kavala angeklagt, weil er angeblich die vom Istanbuler Gezi-Park ausgehenden Proteste gegen die Regierung Erdoğan 2013 angestiftet und finanziert habe. Als ihn ein Gericht 2020 von diesem Vorwurf freisprach, schob die Staatsanwaltschaft sofort neue Anklagen wegen "Umsturzversuchs" und "Spionage" nach. Von dem Spionage-Vorwurf wurde Kavala nun freigesprochen.

2019 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, es gebe keine stichhaltigen Beweise gegen Kavala; er werde gefangen gehalten, um ihn zum Schweigen zu bringen und andere Regierungskritiker einzuschüchtern. Die Richter ordneten die sofortige Freilassung an. Weil die Türkei dieses Urteil nicht umgesetzt hat, leitete der Europarat im Februar ein Ausschlussverfahren ein.

Amnesty International bezeichnete den Prozess gegen Kavala als "politisch motivierte Scharade", der Schriftstellerverband PEN International bezeichnet ihn als "ein weiteres Beispiel für die Menschenrechtskrise in der Türkei".

In seinem vor Gericht verlesenen und im Internet veröffentlichten Verteidigungsplädoyer erklärte Kavala, die "fabrizierten" Spionagevorwürfe erinnerten ihn an Praktiken der Justiz in Nazi-Deutschland. Die Erklärung schließt: "Nachdem ich viereinhalb Jahre meines Lebens verloren habe, ist es mein einziger Trost, dass mein Prozess die fundamentalen Probleme des türkischen Justizsystems offenlegen könnte, damit jene, die in Zukunft vor Gericht gestellt werden, ein faireres Verfahren bekommen."

Die deutsche Autorenvereinigung PEN-Zentrum reagierte entsetzt auf die Verurteilung Kavalas und nannte die Anklagen "atemberaubend lächerlich".