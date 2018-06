Türkische Truppen nähern sich PKK-Hochburgen im Nordirak

Wenige Wochen vor den Wahlen in der Türkei hat die türkische Armee eine neue Offensive gegen die PKK-Guerilla im Nordirak gestartet. Die Armee stehe davor, die Hochburgen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in den Kandil-Bergen einzuschließen, sagte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Montag der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

SN/APA (AFP/Archiv)/BULENT KILIC Türkische Truppen operieren derzeit im Nordirak