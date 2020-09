Türkische Wirtschaft leidet an Schwindsucht

Als Sicherheit hortet die Bevölkerung Gold. 5000 Tonnen sollen in den Wohnungen liegen.

Dieser Tage war es so weit: Erstmals mussten die Türken in den Wechselstuben mehr als neun Lira für einen Euro bezahlen. Doch dann stieg der Kurs wieder auf 8,88 Euro - die Zentralbank in Ankara hatte die Leitzinsen unerwartet von 8,25 auf 10,25 Prozent erhöht, um so den weiteren Absturz der Landeswährung zu bremsen.

Seit Wochen taumelte die Lira von einem Tief zum nächsten. Gegenüber dem Dollar hat sie seit Jahresbeginn 22 Prozent an Wert verloren. In nur ...