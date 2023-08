Türkische Zyprioten attackieren UN-Friedenstruppe

Auf der Mittelmeerinsel Zypern sind am Freitag Angehörige der dortigen Friedenstruppe der Vereinten Nationen attackiert worden. Nach Angaben der UN griffen am Morgen türkische Zyprioten eingesetztes Personal an und beschädigten Fahrzeuge. Nachrichtenportale zeigten ein Video, auf dem schwere Baufahrzeuge zu sehen sind, die UN-Fahrzeuge beiseite schieben und Tumulte zwischen türkisch-zypriotischen Sicherheitsleuten und UN-Blauhelmen.

BILD: SN/APA/AFP/ROY ISSA UN-Blauhelmsoldate wurden in der Pufferzone attackiert