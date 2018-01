Der türkische Banker Mehmet Hakan Atilla, der dem Iran illegale Geschäfte unter Verstoß gegen US-Sanktionen ermöglicht haben soll, ist im New Yorker Prozess schuldig gesprochen worden. Die Jury befand den früheren Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank am Mittwoch in fünf von sechs Anklagepunkten für schuldig, wie eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Öl-Transaktionen als humanitäre Hilfe getarnt