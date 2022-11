Türkischer Parlamentschef weiterhin gegen NATO-Erweiterung

Auch nach einem Treffen mit dem neuen schwedischen Ministerpräsident Ulf Kristersson will der türkische Parlamentspräsident Mustafa Sentop einem NATO-Beitritt des Landes noch nicht zustimmen. Es gebe zwar positive Entwicklungen, es seien aber noch viele Schritte zu unternehmen, sagte Sentop laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. So habe es etwa keine Fortschritte mit Blick auf die Auslieferungsversuche der Türkei gegeben.

SN/APA/Lehtikuva/VESA MOILANEN Schwedens Premier Kristersson sucht Gespräch mit Erdogan