Türkisches Gericht fordert Ende von Wikipedia-Sperre

Das türkische Verfassungsgericht hält die seit rund zweieinhalb Jahren geltende Sperre von Wikipedia in der Türkei für rechtswidrig und fordert ihre Aufhebung. Die Blockade des Online-Lexikons verstößt nach Ansicht des Gerichts gegen die Meinungsfreiheit, berichteten am Donnerstag mehrere Medien. Das Urteil sei für die Umsetzung an ein Gericht in Ankara übermittelt worden.

Türkei fühlt sich von Wikipedia bedroht