Türkisches Gericht: Haft-Fortsetzung für Journalisten

In der Türkei hat ein Strafgericht die Fortdauer der Haft für zwei Journalisten angeordnet und sich damit der Forderung des Verfassungsgerichts nach ihrer Freilassung widersetzt. Das Strafgericht habe die Fälle von Mehmet Altan und Sahin Alpay im Lichte der Entscheidung der Verfassungsrichter neu bewertet, meldeten die Nachrichtenagenturen Dogan und Anadolu am Donnerstagabend.

Es habe aber die Anträge der beiden auf Entlassung aus der Haft abgewiesen. Zuvor hatte das Verfassungsgericht ihre Freilassung angeordnet. Mehrheitlich hätten die Richter entschieden, dass die von der Verfassung geschützte Freiheit der Meinungsäußerung und der Presse verletzt wurde, hieß es im Gerichtsprotokoll.

Altan und Alpay befinden sich seit mehr als einem Jahr in Haft. Anwälte anderer inhaftierter Journalisten hatten die Hoffnung ausgedrückt, dass die Entscheidung des Verfassungsgerichts ein Präzedenzfall sein könnte für andere Häftlinge. Ähnlich äußerte sich die Organisation Reporter ohne Grenze und forderte, die Türkei müsse die weiteren 100 inhaftierten Journalisten freilassen. Unter ihnen ist der deutsche Journalist Deniz Yücel, der für die "Welt" arbeitet und seit rund elf Monaten in türkischer Haft sitzt. Ihm wird Unterstützung von Terrorismus vorgeworfen.

Erol Onderoglu von der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) hatte die Hoffnung geäußert, dass das Urteil "ein gutes Beispiel für die dutzenden Journalisten setzt, die seit Verhängung des Ausnahmezustands willkürlich inhaftiert worden sind". Er hatte gehofft, dass sich die untergeordneten Instanzen an das Urteil halten, und die Regierung "die missbräuchliche Festnahme von Journalisten" beende, sagte Onderoglu laut Agenturberichten.

Die oft monatelange U-Haft für Journalisten und Oppositionelle stößt seit langem auf Kritik. Alpay etwa sitzt seit 18 Monaten ohne Urteil hinter Gitter. Alpay und Altan hatten deshalb zusammen mit dem "Cumhuriyet"-Mitarbeiter Turhan Günay Beschwerde eingereicht. Das Verfassungsgericht soll demnächst auch über eine Beschwerde Yücels entscheiden, der seit vergangenem Februar ohne Anklage in U-Haft sitzt.

Sahin Alpay war Kolumnist der Zeitung "Zaman", die als Sprachrohr der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen galt. Die Gülen-Bewegung wird für den Putschversuch von Juli 2016 verantwortlich gemacht, 55.000 mutmaßliche Anhänger sitzen in Haft. "Zaman" war im März 2016 unter Aufsicht der Regierung gestellt worden, nach dem Putschversuch wurde die auflagenstarke Zeitung geschlossen.

Mehmet Altan ist Professor für Volkswirtschaft und schrieb für mehrere Zeitungen. Er ist zusammen mit seinem Bruder Ahmet Altan und der renommierten Kolumnistin Nazli Ilicak angeklagt, in den Medien verdeckte Botschaften vor dem Putsch verbreitet zu haben. Der dritte Beschwerdeführer Turhan Günay ist Leiter der Buchbeilage von "Cumhuriyet", auch ihm wird Unterstützung der Gülen-Bewegung vorgeworfen. Er wurde jedoch schon vor Monaten aus der U-Haft entlassen.

Altan und Alpay wurden nach dem Putschversuch im Sommer 2016 festgenommen. Ihnen wurden Verbindungen zu terroristischen Organisationen und eine Beteiligung an dem Umsturzversuch zur Last gelegt. Beide wiesen die Anschuldigungen zurück. Alpay arbeitete für die inzwischen geschlossene Tageszeitung "Zaman" und war Moderator bei CNN Türk. Altan ist Professor für Volkswirtschaft und schrieb für mehrere Zeitungen.

Nach dem Putschversuch ging Präsident Recep Tayyip Erdogan massiv gegen mögliche Sympathisanten des Predigers Fetullah Gülen vor, den er für den gescheiterten Putsch verantwortlich machte. Gülen lebt in den USA im Exil.

Am Donnerstag kritisierte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die USA erneut, weil diese die Auslieferung Gülens verweigert. Die Türkei habe den USA in den vergangenen Jahren die von ihr geforderten Personen ausgeliefert, die USA jedoch gebe "diesen einen Terroristen" nicht heraus, sagte Erdogan vor Ortsvorstehern in Ankara. Dazu gäben die USA "fadenscheinige" Gründe an. "Wenn Du uns den nicht gibst, dann kannst Du von nun an - solltest du irgendeinen Terroristen von uns verlangen - diesen auch nicht bekommen", so Erdogan.

