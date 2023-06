Tunesien wurde zum Hotspot der Migration

Zehntausende Afrikaner flüchteten dieses Jahr bereits weiter nach Italien. Aber auch von dort weg funktionieren die dichten Netzwerke der Schlepper.

Derzeit kommen so viele Migranten wie zuletzt im Jahr 2015 aus Tunesien in Italien an. Nach offiziellen Zahlen des Innenministeriums in Rom erreichten seit Beginn des Jahres mehr als 53.800 Migranten Lampedusa, Sizilien und neuerdings das südöstliche italienische Festland in Booten. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 21.700.

Nachdem Tunesiens Präsident Kais Saied die meist ohne offizielle Aufenthaltsgenehmigung im Land lebenden Migranten als Bedrohung für die islamische und arabische Identität bezeichnet hatte, begann in Tunis und der Hafenstadt Sfax ...