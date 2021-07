Tunesiens Präsident setzt Premier ab, suspendiert Parlament

Die politische Krise in Tunesien hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Präsident Kais Saied hat am Sonntag nach gewaltsamen Protesten in mehreren Städten des Landes Ministerpräsident Hichem Mechichi entlassen und angeordnet, dass das Parlament seine Arbeit einstellt. Die Immunität der Abgeordneten werde aufgehoben, erklärte der Präsident des nordafrikanischen Landes und drohte für den Fall gewaltsamen Widerstands mit dem Einsatz der Armee.

SN/APA/AFP/FETHI BELAID Tunesiens Präsident Kais Saied