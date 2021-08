Tunesiens Präsident verlängert Aussetzung des Parlaments

Tunesiens Präsident Kais Saied hat mit einer Verordnung die Aussetzung des Parlaments verlängert. Die Suspendierung wie auch die Aufhebung der parlamentarischen Immunität der Abgeordneten blieben "bis auf Weiteres" in Kraft, erklärte die tunesische Präsidentschaft in der Nacht auf Dienstag via Twitter. Der Präsident werde sich in den nächsten Tagen an das Volk wenden, hieß es weiter.

SN/APA/TUNISIAN PRESIDENCY/- Tunesiens Präsident will der starke Mann bleiben