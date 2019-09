Tunesischer Präsidentschaftskandidat bleibt weiter in Haft

Auch nach dem offiziellen Beginn des Wahlkampfes in Tunesien bleibt der Präsidentschaftskandidat Nabil Karoui weiter in Haft. Ein Antrag auf Entlassung sei abgelehnt worden, teilte das Wahlkampfteam des Medienunternehmers mit. In einer Botschaft, die seine Mitarbeiter am Mittwoch veröffentlichten, kritisierte Karoui seine Inhaftierung als unrechtmäßig.

SN/APA (AFP)/MOHAMED KHALIL Nabil Karoui bleibt auch nach Wahlkampfstart in Haft