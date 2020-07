Tunesischer Regierungschef reichte Rücktritt ein

In Tunesien hat Regierungschef Elyes Fakhfakh nach nicht einmal fünf Monaten im Amt seinen Rücktritt eingereicht. Dies geschehe im nationalen Interesse und solle dem Land weitere Schwierigkeiten ersparen, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des Regierungsbüros. Zuvor hatte die größte Partei im Parlament, die islamisch-konservative Ennahda, erklärt, dem Premier das Vertrauen entziehen zu wollen.

SN/APA (AFP)/FETHI BELAID Elyes Fakhfakh gibt auf