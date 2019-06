Tusk führte auch Gespräch zu EU-Topjobs mit Bierlein

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein in der Nacht auf Montag zu einem Einzelgespräch über die EU-Spitzenposten beim Gipfel in Brüssel getroffen. Dem Vernehmen nach nannte Bierlein in dem Gespräch ihre Kriterien, nämlich Mehrheitsfähigkeit, Ausgewogenheit und die Berücksichtigung des EU-Wahl-Ergebnisses. Ein Kompromiss zeichnet sich weiterhin nicht ab.

SN/APA (BUNDESKANZLERAMT)/ANDY WENZ Kanzlerin Bierlein beim EU-Gipfel