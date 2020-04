Tusk ruft Polen zum Boykott der Präsidentenwahl im Mai auf

Der EVP-Vorsitzende und ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Polen aufgerufen, sich nicht an der für den 10. Mai geplanten Präsidentenwahl zu beteiligen. Er selbst werde an diesem Tag nicht wählen gehen und vermeide auch das Wort "Wahlen", sagte der frühere polnische Ministerpräsident in einer am Dienstag auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft.

SN/APA (AFP/Archiv)/KENZO TRIBOUILL Tusk übt Kritik an der polnischen Regierung