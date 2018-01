Tusk und Juncker bieten Großbritannien Verbleib in der EU an

EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben Großbritannien einen Verbleib in der Europäischen Union angeboten. Ohne Sinneswandel werde das Land die EU im März 2019 verlassen, sagte Tusk am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Falls die Briten ihre Meinung aber änderten, seien "unsere Herzen weiter offen" für sie.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Eine Demo von EU-Befürwortern vor dem britischen Parlament in London – bei weitem nicht alle Briten wollen sich mit dem Brexit abfinden.