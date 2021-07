Tusk wieder Chef von Polens größter Oppositionspartei

Der ehemalige EU-Ratspräsident und frühere polnische Premier Donald Tusk kehrt in die Politik seines Landes zurück. Der 64-Jährige übernimmt erneut die Führung der größten Oppositionspartei. Der Parteitag der liberal-konservativen Bürgerplattform (PO) wählte Tusk am Samstag in Warschau einstimmig zum Vize-Parteichef, der kommissarisch auch die Funktion des Vorsitzenden übernimmt. Zuvor war der bisherige Parteichef Borys Budka zurückgetreten, um Tusk den Weg freizumachen.

SN/APA/AFP/MATEUSZ SLODKOWSKI Ex-EU-Ratspräsident Donald Tusk (Archivbild)