TV-Debatte der Republikaner: Hart unter sich, soft gegen Trump

Donald Trump führt das Feld der republikanischen Präsidentschaftsbewerber klar an. Seine Konkurrenten hielten sich bei der ersten parteiinternen TV-Debatte trotzdem mit Kritik zurück - und beharkten sich stattdessen lieber gegenseitig.

Es sind noch fast fünf Monate bis zum ersten wichtigen Termin der nächsten US-Präsidentschaftswahlen: Am 15. Januar entscheiden die Anhänger der US-Republikaner in Iowa darüber, wen sie am liebsten im November 2024 ins Rennen ums Weiße Haus schicken wollen - ...