Twitter-Account des Papstes verlor Verifikationshäkchen

Der Twitter-Account von Papst Franziskus hat das kostenlose Verifikationshäkchen verloren. Der Kurnachrichtendienst hat am Donnerstag wie angekündigt die Verifikationshäkchen entfernt, die früher kostenlos an Prominente und relevante Personen vergeben wurden. Jetzt haben nur noch zahlende Abo-Kunden des Kurznachrichtendienstes das gleich aussehende Symbol in ihren Profilen - aber ohne echte Überprüfung der Identität.

BILD: SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Auch der Papst müsste jetzt zahlen