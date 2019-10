Twitter stoppt Werbung mit politischen Inhalten

Twitter verbreitet weltweit keine politischen Inhalte mehr als Werbung. "Wir glauben, dass Reichweite für politische Botschaften verdient werden muss, statt erkauft zu werden", schrieb Twitter-Chef Jack Dorsey am Mittwoch bei Twitter. Die Debatte über politische Werbung kommt in den USA wegen der näherrückenden Präsidentenwahl 2020 immer mehr in Gang.

SN/APA (AFP)/ALASTAIR PIKE Für Politiker soll es nicht mehr auf Bestellung zwitschern