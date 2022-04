Twitter-Übernahme: Kommt jetzt Donald Trump zurück?

Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk könnte das Konto von Ex-US-Präsident Donald Trump reaktivieren — weil der reichste Mensch der Welt einen Kontrapunkt zu Facebook-Chef Mark Zuckerberg setzen will.

Kaum hatte sich am Montag die Nachricht verbreitet, dass Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter vollständig übernehmen will, nutzten hochrangige Funktionäre der US-Republikaner diese Ankündigung bereits zur Beschaffung von Spendengeldern. In einem E-Mail von Steve Scalise, der Nummer zwei der Republikaner im Repräsentantenhaus, hieß es: Musk könne Donald Trump "schon HEUTE wieder zurückbringen" und dem abgewählten Präsidenten wieder den Zugriff auf sein Twitter-Konto @realdonaldtrump ermöglichen. Damit würde der neue Besitzer des Kurznachrichtendiensts ein historisches Unrecht korrigieren und die angeblichen Zensurversuche der ...