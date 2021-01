Über 1.000 Leichen nach Kämpfen in Berg-Karabach geborgen

Gut zwei Monate nach Ende der Kämpfe in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus dauert die Suche nach getöteten Soldaten und Zivilisten an. Bisher seien 1.184 Leichen geborgen worden, teilten die Behörden von Berg-Karabach am Dienstag mit. Allein am vergangenen Sonntag wurden demnach die Überreste von 20 Getöteten entdeckt. Darunter sei ein älterer Dorfbewohner gewesen. Eine forensische Untersuchung soll nun die Identität klären.

SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Nach den Kämpfen bleibt die Trauer