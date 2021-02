Über 1.100 Festnahmen bei Protesten nach Nawalny-Urteil

Bei Protesten nach dem Urteil gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny sind am Dienstagabend mehr als 1.100 Menschen festgenommen worden. Das teilte die Nichtregierungsorganisation OWD-Info via Twitter mit. Allein in Moskau habe die Polizei 865 Protestierende in Gewahrsam genommen. Rund zwei Wochen nach seiner Rückkehr nach Russland war der russische Oppositionelle zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden.

SN/APA (AFP)/NATALIA KOLESNIKOVA Anwälte des Oppositionellen riefen zu Protesten auf