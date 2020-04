Über 150 Flüchtlinge in griechischem Hotel Corona-positiv

In einem Hotel auf der griechischen Halbinsel Peloponnes sind mehr als 150 Flüchtlinge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies sagte am Dienstag der für den Zivilschutz zuständige griechische Vizeminister Nikos Chardalias Reporten in Athen.

SN/APA (AFP)/ANGELOS TZORTZINIS Zwei Flüchtlingslager bei Athen sind bereits unter Quarantäne