Über 200 Festnahmen bei 1. Mai-Kundgebungen in der Türkei

Die türkische Polizei hat am Samstag mehr als 200 Menschen festgenommen, die trotz eines Corona-Versammlungsverbots Kundgebungen zum Tag der Arbeit abhalten wollten. Nach Medienberichten wurden die Menschen in Gewahrsam genommen, als sie versuchten, auf den symbolträchtigen Taksim-Platz oder die angrenzende Istiklal-Straße zu gelangen. Die Stadtverwaltung gab die Zahl der Festnahmen mit 212 an.

SN/APA/AFP (Archiv)/YASIN AKGUL Taksim-Platz in Istanbul (Archivbild von Ende Jänner)