Über 200 Verletzte bei Protesten im Libanon

Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind in der libanesischen Hauptstadt Beirut mehr als 200 Menschen verletzt worden. Regierungsgegner versuchten am Dienstag, Abgeordnete auf dem Weg ins Parlament zu stoppen, um so eine Sitzung des Hauses zu verhindern.

SN/APA (AFP)/ANWAR AMRO Seit Oktober kommt es im Libanon zu Anti-Regierungs-Protesten