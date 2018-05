Über 30 Staaten fordern Sondersitzung zu Chemiewaffen

In den Bemühungen gegen den Einsatz chemischer Waffen haben westliche Staaten und Verbündete ein Sondertreffen der Mitglieder des Chemiewaffenübereinkommens gefordert. Die mehr als 30 Länder sprachen sich am Freitag nach Beratungen in Paris dafür aus, im Juni eine Vertragsstaatenkonferenz in Den Haag abzuhalten.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Obwohl verboten, werden Chemiewaffen immer wieder eingesetzt