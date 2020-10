Über 300 Menschen bei Protesten in Weißrussland festgenommen

Bei den jüngsten Protesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko in Weißrussland sind nach Angaben des Innenministeriums 317 Personen festgenommen worden. Wie das Ministerium in Minsk am Montag mitteilte, erfolgten die Festnahmen vom Sonntag in der Hauptstadt und in anderen Teilen des Landes. Am Sonntag hatten wieder mehrere Zehntausend Menschen allein in Minsk demonstriert und die Freilassung von politisch Inhaftierten gefordert.

SN/APA (AFP)/STRINGER Gegen Amtsinhaber Lukaschenko gibt es massenhaft Proteste