Bei einem Angriff auf eine Schule in Uganda sind Medienberichten zufolge mehr als 40 Menschen getötet worden. Der ugandesische Privatsender NTV meldete am Samstag 41 Tote, die staatliche Zeitung "New Vision" sprach von 42 Toten. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, es seien 25 Menschen getötet worden. Sie machte eine islamistische Miliz für den Angriff am Freitagabend verantwortlich.

BILD: SN/APA/AFP (THEMENBILD MÄRZ 2023/NI Schäden nach Rebellenangriffen in Uganda (Archiv)