Über 500.000 flohen in zwei Monaten wegen Kämpfen aus Idlib

Im Nordwesten Syriens sind laut UNO-Angaben binnen zwei Monaten mehr als eine halbe Million Menschen vor den Kämpfen in der Region Idlib geflohen. Seit dem 1. Dezember seien 520.000 Menschen vor einer Offensive syrischer Regierungstruppen und deren russischem Verbündeten in Idlib geflohen, erklärte David Swanson, Sprecher des UNO-Büros für humanitäre Hilfe (OCHA), am Dienstag.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Viele Syrer mussten bereits mehrfach fliehen