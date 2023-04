Über 60 Millionen Menschen können bei Türkei-Wahl abstimmen

Bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei in gut einem Monat sind rund 60,7 Millionen Menschen zur Abstimmung aufgerufen. Zusätzlich dürfen rund 3,4 Millionen Menschen im Ausland ihre Stimme abgeben, wie der Chef der Wahlbehörde YSK, Ahmet Yener, am Montag mitteilte. Die Wahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt. Türken im Ausland dürfen schon ab Donnerstag kommender Woche wählen.

BILD: SN/APA/AFP/OZAN KOSE In der Türkei wird am 14. Mai gewählt