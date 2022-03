Über eine Million Ukraine-Flüchtlinge in Polen eingetroffen

In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine mehr als eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen. Allein am Sonntag hätten 142.300 Menschen die Grenze passiert, teilte die Behörde am Montag per Twitter mit. Dies war der höchste Wert innerhalb eines Tages seit Kriegsbeginn. Indes meldete Deutschland über 50.000 Ukraine-Flüchtlinge, die bisher ins Land eingereist sind.

