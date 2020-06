Über hundert Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Bei Protesten der Opposition in mehreren weißrussischen Städten hat die Polizei nach Angaben von Aktivisten mehr als hundert Menschen festgenommen, darunter mehrere für ausländische Medien tätige Journalisten. Wie die Menschenrechtsorganisation Wjasna am Samstag mitteilte, nahm die Polizei landesweit etwa 140 Menschen in Gewahrsam, fünf von ihnen wurden demnach geschlagen.

SN/APA (AFP)/SERGEI GAPON Zahlreiche Festnahmen in Minsk