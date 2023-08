Über hundert Festnahmen nach religiösen Unruhen in Indien

In Indien sind nach religiösen Unruhen mehr als einhundert Menschen festgenommen worden. Untersuchungen zu den Zusammenstößen Anfang der Woche im Bezirk Nuh mit sechs Toten und mehreren Verletzten dauerten noch an, sagte der Regierungschef des betroffenen Bundesstaats Haryana, Manohar Lal Khattar, am Mittwoch laut örtlichen Medien. Die Lage habe sich inzwischen wieder normalisiert.

BILD: SN/APA/AFP/UMA SHANKAR MISHRA Ausschreitungen hinduistischer Nationalisten sorgten für sechs Tote