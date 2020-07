Über hundert Menschen bei Anti-Kreml-Protest festgenommen

In Russland sind bei einem Protest gegen die umstrittenen Verfassungsänderungen von Präsident Wladimir Putin mehr als hundert Menschen festgenommen worden. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info nahm die Polizei am Mittwoch insgesamt 103 Kreml-Kritiker im Zentrum Moskaus in Gewahrsam.

SN/APA (AFP)/DIMITAR DILKOFF Polizei nahm zahlreiche Demonstranten fest