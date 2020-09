Übergangslösung nach Putsch in Mali vereinbart

Drei Wochen nach dem Militärputsch im westafrikanischen Mali haben die Gespräche über eine politische Übergangslösung zu Ergebnissen geführt. In der Hauptstadt Bamako einigten sich am Samstag rund 500 Repräsentanten aus dem ganzen Land auf Pläne für eine 25-köpfige Übergangsregierung, die den zerrütteten Staat in den kommenden 18 Monaten aus der Krise führen soll.

SN/APA (AFP)/ANNIE RISEMBERG Ziel ist ein "neues, demokratisches, laizistisches" Mali