Übergangspräsident in Mali vereidigt

Nach dem Militärputsch in Mali ist ein neuer Übergangspräsident vereidigt worden. Der 70-jährige ehemalige Verteidigungsminister Bah N'Daw wurde am Freitag in Malis Hauptstadt Bamako bei einer Zeremonie im Amt des Präsidenten eingeschworen. Der Anführer der Militärjunta, Assimi Goïta, wurde als Vizepräsident vereidigt. An der Zeremonie nahm auch der Vermittler des westafrikanischen Staatenbündnisses Ecowas, Nigerias Ex-Präsident Goodluck Jonathan, teil.

Bah N'Daw ist Malis Übergangspräsident