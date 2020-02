Übergangsregierung für Frieden im Südsudan gebildet

Südsudans Präsident Salva Kiir und Oppositionsführer Riek Machar haben eine Übergangsregierung für das bürgerkriegsgeschüttelte Land gebildet. Machar wurde am Samstag als erster Vizepräsident in der Landeshauptstadt Juba vereidigt - eine Position, die er bereits zweimal inne hatte. "Wir werden dieses Land nicht zurück in den Krieg führen. Es reicht.", sagte Machar.

SN/APA (AFP)/ALEX MCBRIDE Kiir und Machar wollen Leid im land beenden